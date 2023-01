Specjaliści IT pomagają ratować środowisko i wspierają potrzebujących. SoftServe z platformą Open Tech

Open Tech, czyli wolontariat oparty na umiejętnościach

Open Tech to wewnętrzna inicjatywa SoftServe, której celem jest zaangażowanie pracowników w projekty pro bono. W związku z tym, że firma działa w sektorze technologicznym, w jej ramach wyszukuje organizacje pozarządowe, które potrzebują wsparcia w obszarach takich jak budowanie internetowych stron i platform, a także aplikacji. Następnie pracownicy poprzez wewnętrzną platformę Open Tech mogą zgłosić chęć udziału w konkretnym projekcie i realizują go poza godzinami pracy.

Jednymi z toczących się obecnie projektów pod banderą Open Tech jest realizacja strony internetowej dla fundacji „Ładne Historie”, który jest owocem współpracy z „Akademią Biznes Class”, w ramach której SoftServe wspiera technologicznie organizacje z sektora NGO. Współpracuje także z fundacją Paco Pacifico, przeciwdziałającą globalnemu ociepleniu. Firma wspiera organizację przygotowaniem biznesowej analizy, propozycją konkretnego rozwiązania technologicznego oraz jego wdrożeniem.

Ale to nie koniec. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, nasi pracownicy zaangażowali się w pomoc nie tylko rzeczową, ale także dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu powstała m.in. strona Palyanytsia.info służąca do zbierania zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy w ewakuacji, znalezieniu nowego lokum, pomocy medycznej, psychologicznej i żywnościowej. Nasi pracownicy wsparli również Centralny Ośrodek Informatyki w tworzeniu serwisu pomagamukrainie.gov.pl. Łączy on potrzebujących z Ukrainy, z osobami, które chcą pomagać.

Open Tech funkcjonuje w SoftServe blisko 2 lata. W tym czasie zrealizowano 25 projektów, w które zaangażowało się ponad 400 wolontariuszy.

– Wolontariat oparty na umiejętnościach ma pozytywny wpływ nie tylko na organizacje, którym pomagamy, ale przede wszystkim na pracowników. Dlatego też staramy się promować go w naszej firmie i zachęcać do działania na rzecz potrzebujących. Dzięki takim inicjatywom nie tylko pomagają innym, ale także mają możliwość sprawdzenia się w nowych rolach i rozwijania swoich umiejętności – mówi Michalina Gołąb, Senior CSR Specialist w SoftServe. – Dotychczas wspieraliśmy pro bono projekty społeczne m.in. Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, ukraińskiego UNICEF-u czy polskiego Centralnego Ośrodka Informatyki.

Pomoc nie tylko technologiczna. Projekt Open Eyes

SoftServe podchodzi do kwestii wolontariatu wielotorowo. I wspiera potrzebujące organizacje zarówno rzeczowo, jak i finansowo w ramach firmowej fundacji Open Eyes, założonej w 2014 roku.

W związku ze swoimi ukraińskimi korzeniami, firma od początku wybuchu wojny w Ukrainie organizowała wewnętrzne zbiórki, a także dofinansowywała zakup artykułów pierwszej potrzeby – żywność, leków, ubrań, sprzętu ochrony balistycznej (m.in. kamizelki kuloodporne, hełmy) oraz IT. Co więcej, w bieżącym roku, podczas świętowania 29-lecia istnienia, w placówkach SoftServe na całym świecie przeprowadzono zbiórkę środków pieniężnych na zakup 29 w pełni wyposażonych ambulansów dla ukraińskich szpitali. Tylko dzięki niej udało się zebrać ponad 81 tys. dolarów.

Głównym celem Open Eyes jest umożliwianie pracownikom angażowania się w wolontaryjne aktywności. Sami zgłaszają oni projekty, na które mają być zbierane fundusze, a następnie je prowadzą. Firma wspiera ich w promowaniu konkretnych zbiórek oraz we wszystkich kwestiach logistycznych związanych z przekazaniem darowizny.

– Fundacja Open Eyes jest obecnie skupiona na pomocy ofiarom wojny, jednak nie zapominamy o organizacjach pozarządowych, które na przykład zajmują się dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością. Zbieramy fundusze także na odnawianie pomieszczeń w domach dziecka. Jako duża, międzynarodowa firma mamy możliwość, by zmieniać świat na lepsze. I to też czynimy – mówi Michalina Gołąb, Senior CSR Specialist w SoftServe. – Od momentu wybuchu wojny regularnie wspieramy obywateli Ukrainy w walce o wolności. Łącznie, od lutego do sierpnia tego roku, SoftServe przekazał Ukrainie 327 ton pomocy humanitarnej, a także zebrał fundusze w wysokości ponad 1 mld dolarów.