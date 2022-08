Digitalizacja nie zwalnia tempa. Retail i przemysł największymi odbiorcami usług IT

Według prognoz Gartnera, wydatki na usługi IT na świecie w roku 2022 wyniosą 4,5 trylionów dolarów, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do roku 2021. Jak twierdzi Volodymyr Semenyshyn – szef regionu EMEA w SoftServe, inwestycje te w istotnej części pochłaniać będzie cyfrowa transformacja firm, na którą, zgodnie z ogólnoświatowymi szacunkami, przeznaczą one 1,8 trylionów dolarów. A ta, jak podkreśla, w roku 2022 przeprowadzana będzie w dużej mierze w celu zwiększenia efektywności operacyjnej firm oraz satysfakcji odbiorców ich usług i produktów.

Kwestie te, jak podaje Semenyshyn, są w ostatnim czasie szczególnie istotne w branży produkcyjnej i retail.

– Dostrzegamy ogromne zainteresowanie rozwiązaniami technologicznymi przez branżę retail i FMCG oraz przemysłową. W porównaniu I półrocza roku bieżącego do tego samego okresu w 2021, popyt na usługi IT przez firmy z tych sektorów zwiększył się w SoftServe o kolejno 69 i 68 proc. I jest to najwyższy wzrost spośród wszystkich branż, które wspieramy w technologicznym rozwoju – mówi Volodymyr Semenyshyn, prezydent regionu EMEA w SoftServe. – W obliczu przewidywanej globalnej stagflacji, problemów z dostawami, wydarzeniami na świecie i bardziej świadomej konsumpcji dóbr, rozwiązania IT potrzebne są firmom jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Dzięki nim mogą m.in. zwiększyć swoją elastyczność operacyjną, a także uzyskiwać nowe, ciekawe informacje biznesowe, co pozwoli im łatwiej i szybciej dostrzegać dopiero kiełkujące trendy rynkowe. I tym samym zwiększać swoją konkurencyjność.

Najbardziej pożądane rozwiązania IT w 2022

Firmy mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami, wymagającymi od nich nieustannego dostosowywania się do sytuacji i wdrażania zmian – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Volodymir Semenyshyn mówi o tym, jakich rozwiązań IT w roku 2022 potrzebuje biznes i dlaczego są mu one potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

– Jesteśmy dostawcą usług IT, działającym w wielu obszarach. W ostatnim półroczu, w porównaniu do zauważamy zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe i big data. Nic w tym dziwnego. Pozwala to na tworzenie predykcji, lepsze zrozumienie zachowań konsumenckich. Po czasie intensywnych działań firm mających na celu zwiększenie produktywności i przede wszystkim wdrożenia strategii ciągłości działania, przyszedł czas na wdrażanie innowacji i jeszcze lepsze zrozumienie konsumenckich potrzeb – mówi Volodymyr Semenyshyn, prezydent rynku EMEA w SoftServe. – W dobie dzisiejszych zawirowań, duże firmy i korporacje mają świadomość, jak ważną rolę pełnią te obszary. Co więcej, zdają sobie również sprawę z tego, że dzięki technologiom mogą nieustannie się rozwijać i przede wszystkim – podążać za szybko zmieniającym się światem. Cyfrowa transformacja biznesu jest więc nieunikniona.

Liczba pracowników i klientów SoftServe Poland dynamicznie rośnie

SoftServe – międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze w obszarze IT – zatrudnia w swoich placówkach na całym globie ponad 13 tys. pracowników. Swój oddział w Polsce otworzyła w roku 2014. Jak podkreśla Volodymyr Semenyshyn – przez te wszystkie lata firma skalowała biznes, umożliwiając jej płynny wzrost. Dzięki temu w SoftServe Poland w II kwartale 2022 organizacja zatrudniała łącznie ponad 1200 pracowników.

– Polska jest jednym z naszych najszybciej rozwijających się rynków. Gromadzi najlepszych specjalistów IT na świecie, kończących uczelnie znajdujące się wysoko w światowych rankingach. Są zdeterminowani, pasjonują się nowymi technologiami i nieustannie doskonalą swoje kompetencje – podsumowuje Volodymyr Semenyshyn, prezydent regionu EMEA w SoftServe. – W roku 2021 podwoiliśmy zatrudnienie nad Wisłą. Z kolei w porównaniu I półrocza obecnego i zeszłego roku – prawie o 70 proc. Szacujemy, że na koniec tego roku SoftServe Poland liczyć będzie ponad 1,5 tys. pracowników. Pomimo różnych zawirowań wywołanych sytuacją polityczno-gospodarczą na świecie, zapewniamy naszym pracownikom stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju i pracy w ciekawych projektach. A tych cały czas przybywa. Od stycznia do czerwca tego roku, liczba klientów, dla których je realizujemy, zwiększyła się o blisko 30 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku 2021.